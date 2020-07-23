Запорізькі місцеві бюджети отримали майже 424 мільйони гривень плати за землю

За перше півріччя запорізькі землекористувачі спрямували до місцевих скарбниць 423 мільйони 821 тисячу гривень земельного податку та орендної плати (без даних великих платників, облікованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з цієї суми майже 362 мільйона сплатили юридичні особи, 62 мільйона – фізичні особи. У червні надходження плати за землю склали 104,5 мільйона, що на 18,7 мільйона більше, ніж у червні 2019 року.
За шість місяців найбільші суми перерахували до бюджетів громад платники м. Запоріжжя – 153,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 48,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 39 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 37,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 30 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 24,2 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 23,9 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – майже 23 мільйони тощо.
У результаті проведених звірок із місцевими радами, територіальними підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України було залучено до оподаткування 43 суб’єкти господарювання. Загальна сума річних нарахувань за 409,2 га землі склала 2,5 мільйона. Крім того, фахівці податкової служби встановили 13 СГД, які використовували земельні ділянки площею 97,1 га без правовстановлюючих документів (річні нарахування – 277,4 тисячі).
Всього станом на початок липня на території регіону нараховується 8937 землекористувачів-юридичних осіб та майже 187 тисяч фізичних осіб, які сплачують земельний податок або орендну плату.
Головне управління ДПС у Запорізькій області