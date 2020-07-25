Для легальної торгівлі алкогольною і тютюновою продукцією запорізьким підприємцям видано шість тисяч ліцензій

У першому півріччі фахівці податкової служби регіону видали суб’єктам господарювання 6385 ліцензій на право торгівлі підакцизними товарами. Зокрема, підприємці і торговельні компанії отримали 2932 дозволи на продаж алкогольних напоїв, 1954 – на реалізацію тютюнових виробів. Крім того, продовжено термін дії 6291 ліцензії, призупинено 613, анульовано 821.
До місцевих бюджетів надійшло 21 мільйон гривень плати за ліцензії. Загальна кількість діючих документів у Запорізькій області склала 8530.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, сплатили до бюджетів громад 80,5 мільйона гривень акцизного податку, що більше, ніж за відповідний період минулого року на 7,4 мільйона або на 10 відсотків.
З початку року податківці провели 308 перевірок з питання дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За їхніми результатами відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 42,3 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області