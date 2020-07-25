Ринок праці Запорізької області

Станом на 24 липня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 24,1 тис. осіб, з них 19,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 24 липня 2020 року – 1554 одиниці (у м. Запоріжжі – 784 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 12 безробітних).
З початку липня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 140 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 68 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.