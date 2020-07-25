У Запоріжжі практичні працівники ювенальної пробації вчилися застосуванню нових ефективних пробаційних методик для роботи з неповнолітніми

Ефективна робота працівника органу пробації потребує отримання спеціальних знань та навичок щодо проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, виявлення криміногенних потреб неповнолітнього, формування внутрішньої мотивації підлітків до змін, розуміння гендерних відмінностей неповнолітніх осіб та врахування їх у подальшій роботі.
У зв’язку з перерозподілом посадових обов’язків у Пологівському, Оріхівському та Кам’янсько-Дніпровському районних підрозділах змінились працівники, які відповідають за організацію роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації.
Так, з метою ознайомлення з особливостями роботи з неповнолітніми та для ефективного застосування методик роботи з даною категорією 23 липня 2020 року на базі сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя для працівників вказаних підрозділів проведено практичне заняття.
В ході проведення заходу працівників було ознайомлено з основними нормативними документами, що регламентують діяльність у сфері ювенальної пробації, розглянуто основні складові оцінки ризиків неповнолітніх засуджених та індивідуального плану роботи.
Акцент заняття був зосереджений на відпрацюванні практичних навичок роботи з неповнолітніми, а саме кожен учасник отримав індивідуальний кейс та зміг попрацювати над заповненням форми оцінки ризиків та індивідуального плану роботи.
Працівники сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя постійно надають методичну допомогу підрозділам пробації Запорізької області в організації роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом.
Юлія Рябоконь, сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя