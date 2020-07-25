За два дні у Запоріжжі виявлено п’ять випадків нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

У вівторок, 21 липня, у Запорізькій області розпочалися спільні заходи контролю за обігом підакцизної продукції. Фахівці податкової служби за участі співробітників податкової міліції, ГУ Національної поліції в Запорізькій області та членів громадської організації “Запорізька обласна самооборона” у складі робочих груп проводять рейди у місцях продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, податківці перевіряють у суб’єктів господарювання наявність ліцензій на право продажу алкоголю і тютюну, реєстраторів розрахункових операцій, дозвільні документи на здійснення підприємницької діяльності тощо. Легалізація цієї галузі також має на меті залучення до оподаткування торговців та, відповідно, додаткові надходження до місцевих бюджетів.
Так, за два дні (21, 22 липня) у Запоріжжі було встановлено 5 фактів нелегальної реалізації підакцизних товарів, вилучено алкогольних напоїв орієнтовною вартістю майже 16 тисяч гривень. Стосовно порушників складені протоколи за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання та без отримання ліцензії.
Нагадаємо, для того, щоб продавати алкогольні напої та тютюнові вироби легально, суб’єктам господарської діяльності необхідно мати ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизних товарів, супровідні документи на продукцію, касову техніку, у випадках використання найманої праці – офіційно оформлених співробітників. За недотримання норм податкового і трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність.
Головне управління ДПС у Запорізькій області