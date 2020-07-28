У Запорізькій області майже 15 відсотків доходів місцевих скарбниць забезпечили підприємці

За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 661 мільйон 854 тисячі гривень єдиного податку (без даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження до показників минулого року зросли на 50 мільйонів 188 тисяч або на вісім відсотків.
Так, запорізькі компанії, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили 90,7 мільйона, фізичні особи-підприємці – 478,7 мільйона, сільськогосподарські виробники – 92,4 мільйона.
Найбільші суми єдиного податку отримала міська скарбниця обласного центру – майже 371 мільйон, до бюджетів м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямовано 68,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 51,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 24,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 24,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 23 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 22,5 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 21 мільйон тощо.
На даний час спрощену систему оподаткування використовують 50969 ФОПів, що на 2088 більше, ніж торік. Зокрема, у першій групі працюють 8402 підприємця, у другій – 23497, у третій – 19070. Також у регіоні нараховується 8638 суб’єктів господарювання-юридичних осіб, а також 2057 аграріїв, які є платниками єдиного податку.
Головне управління ДПС у Запорізькій області