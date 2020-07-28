Україна – одна з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі

Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, з 1991 року понад 260 000 українців постраждали від торгівлі людьми, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.
У зв’язку зі складним економічним становищем в країні, багато українських громадян, прагнучи отримати високооплачувану роботу, виїжджають за кордон. При цьому навіть не підозрюють про те, що легально влаштуватися в більшості країн Європи вкрай непросто. Безпечно зробити це можна через державні центри зайнятості або звернувшись до консульської установи країни призначення. Проте, частіше за все, люди покладаються на послуги напівлегальних посередників, які беруть на себе оформлення документів. В результаті чого, відсутність належних знань про відповідальність за нелегальне перебування в країні або нелегальну працю робить трудових мігрантів уразливими для торговців людьми.
30 липня відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. За ініціативи Міністерства соціальної політики у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Координатором проектів ОБСЄ по всій Україні в цей день проходитимуть інформаційні заходи.
Запорізька обласна служба зайнятості приєднується до цієї акції. У всіх центрах зайнятості та філіях пройдуть інтерактивні заходи та вебінари, направлені на підвищення рівня поінформованості громадян про небезпеку потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.
«Ми приділяємо особливу увагу запобіганню торгівлі людьми у співпраці з державними установами в галузі соціальної політики та освіти, підвищенню обізнаності громадськості у сфері захисту прав і свобод. Закликаємо виважено ставитись до питання вибору роботи та інформуємо про переваги роботи саме в Україні», – ділиться директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додатково: Кількість актуальних вакансій станом на 28 липня 2020 року -1596 одиниць.
Затребувані вакансії:електромонтер, слюсар-сантехнік, водій, токар,сестра медична, бухгалтер та інш.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47