Урожай-2020: Тут комбайнером – головний бухгалтер, помічником у нього – бригадир

Комбайн «Claas Lexion» помалу підходить до кінця загінки, на ходу наповнюючи зерном пшениці кузов самоскида. За ним – величезна хмара пилюки, адже дощі – не часті гості на Приазов’ї. І поки чекаємо на краю поля екіпаж, розмовляємо з директором ТОВ «Агротіс Плюс» Олександром Чубенком.
– Усі наші трудівники гарно працюють, – каже Олександр Володимирович. – А ця збиральна ланка – особлива. Уявіть собі, що очолює її головний бухгалтер нашого підприємства, а помічником у нього – бригадир тракторної бригади. У жнива вони сідають на комбайн і збирають урожай. Як саме, свідчать показники роботи.
Чого ж досяг цей екіпаж на нинішніх жнивах? За період із 16 по 20 липня (четверта п’ятиденка змагання) колектив збиральної ланки ТОВ «Агротіс Плюс» Приазовського району у складі комбайнера Леоніда Барчукова, помічника комбайнера Сергія Зуєва і водія Олександра Буняка комбайном «Claas Lexion» намолотив 1451 тонну зерна з площі 341 гектар, виконавши середньоденну норму виробітку на 237 відсотків. Саме ця ланка й посіла перше місце в області, стала переможницею п’ятиденки в конкурсі за скорочення термінів та підвищення якості збирання врожаю ранніх зернових культур на приз імені заслуженого механізатора України Івана Мартиненка. Це ухвалили на спільному засіданні Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації, президія обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу, розглянувши результати змагання.
На поле, де трудівники продовжували жнивувати приїхали виконувач обов’язків директора Департаменту агропромрозвитку та захисту довкілля облдержадміністрації Андрій Поляков, голова обкому профспілки працівників АПК Людмила Отращенко, заступник голови Приазовської райдержадміністрації Андрій Фесик, голова райкому профспілки працівників АПК Надія Турубарова, керівники й спеціалісти господарства. Усі вони тепло привітали переможців. Андрій Поляков вручив керівникові збиральної ланки обласний перехідний приз імені Івана Мартиненка, Андрій Фесик і Надія Турубарова – грамоти й цінні подарунки.
– Зичу вам мирного неба, високих урожаїв і подальших успіхів у праці, – побажала Людмила Отращенко, вручаючи Почесну грамоту Департаменту ЗОДА й ради обкому профспілок працівників АПК переможцям.
Леонід Барчуков працює з 1978 року. Закінчив ветеринарний технікум, потім – ветеринарний факультет Харківського сільгоспінституту. Працював за фахом – ветлікарем, начальником ветлабораторії, а потім перейшов у бухгалтерію, нині – головний бухгалтер господарства. У Приазов’ї закінчив курси механізаторів і вже десять років під час жнив працює комбайнером. Помічник його, Сергій Зуєв, бригадир тракторної бригади, досвідчений механізатор. Водій самоскида – Олександр Буняк. Екіпаж працює злагоджено, без простоїв.
Усього площа ранніх зернових і зернобобових у ТОВ «Агротіс Плюс» – 7400 гектарів, зокрема, 1500 гектарів гороху. Озимий ячмінь дав цього року понад 50 центнерів зерна з гектара, ярий – 39, горох – 22. Пшениця на парах «сипле» понад 60 центнерів на круг, по гороху – 45-50.
– Аби отримати такі врожаї, мабуть, треба було внести добрива? – запитую Анатолія Савцова, головного агронома.
– Мінеральні добрива вносили: двічі робили позакореневе підживлення по сто кілограмів аміачної селітри та 140 кілограмів нітроамофоски на кожен гектар. Бо якщо не внесеш – нічого не виростиш, – каже він. – Обробили посіви гербіцидами, аби плантації були чисті. Це значить, що не треба проводити роздільне збирання врожаю, а отже, заощаджуємо кошти. Також обробили пшеницю проти клопа-черепашки – інакше годі сподіватися на високий вміст клейковини й білку в зерні. Тому нині бачимо, що зерно пшениці у нас третього, другого та першого класу. Допомогли нам і травневі дощі. Адже не дарма кажуть: «Два дощики у маю – нагодую всю сім’ю». Саме вчасно пройшли опади. Бо до того картина була жахлива – майже півроку чекали дощів, сіяли в суху землю. Лише в грудні були невеликі опади.
Солому тут тюкують, кому з пайовиків для домашнього господарства треба – видають. Скиртують величезні круглі тюки. Спалюють солому не на полі, а в котельнях замість вугілля. І дешево, і тепло в школі й дитсадках. Та й екологічно солома чистіша.
Півтори тисячі пайовиків доручили ТОВ «Агротіс Плюс» землю (це – понад дев’ять тисяч гектарів) і не помилилися. Із ними розраховуються вчасно. Навіть кілька десятків селян були відділилися, хотіли господарювати самостійно, але знову повернулися, уклали договори оренди. Пайовики ТОВ «Агротіс Плюс» мешкають у п’яти селах. Господарство докладає багато зусиль для розвитку населених пунктів.
– Проблема наша – питна вода, – зазначив у розмові з кореспондентом директор ТОВ «Агротіс Плюс» Олександр Чубенко. – Її можна добути в сусідніх селах, що розташовані за 20 і більше кілометрів від моря.
Тому директор просить як районну, так і обласну держадміністрацію посприяти саме в цьому питанні.
– Ми заплатимо. Сто тисяч тонн зерна – не проблема, віддамо, вкладемо гроші. Але без води нам дуже тяжко.
…Жнива в нашій області наближаються до завершення. Екіпаж ТОВ «Агротіс Плюс» визнаний найкращим. Та не пасуть задніх й інші їхні колеги. Наприклад, збиральні ланки, які очолюють комбайнери: Олександр Анточ із ДП «ДГ «Широке» Веселівського району, Володимир Курта з ПП «АФ «Славутич» Запорізького району, Вадим Кушнір із ТДВ «Агронива» Гуляйпільського району, Ігор Попелешко з ПП ВТ АФ «Реал-Агро» Приморського району та десятки інших трудівників.