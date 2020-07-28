«Запоріжгаз Збут» роз’яснює: Чому в платіжці два рахунки — за споживання та доставку?

Відокремлення рахунків в платіжках — один з етапів реформування газової системи України. У грудні 2019 Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З початку 2020 року вартість розподілу газу оплачується окремо від газу, як товару.
«Розділення платежів відбулося в рамках процедури анбандлінга — розмежування операторів газорозподільних мереж (АТ«Запоріжгаз» в Запорізькій області) та постачальників газу, до яких відноситься компанія «Запоріжгаз Збут». Тут важливо розуміти, що мова не йде про додаткову плату. Доставку оплачували і раніше, так як вона була включена у вартість газу для споживачів», — пояснює ситуацію директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
Плата за розподіл — це плата за обслуговування мереж та доставку. Споживач сплачує за те, що йому цілодобово доступна така послуга, газ знаходиться під потрібним тиском, працює аварійна служба, а критична інфраструктура обслуговується.
Вартість послуги доставки газу розраховується індивідуально. Розмір плати залежить від обсягів споживання газу. Якщо споживач використав менше кубів, то і за доставку в наступному році він заплатить менше. За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року» — з жовтня по вересень. Сума кубів газу, спожитого за рік, помножується на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року. Таким чином, споживач отримує менше навантаження в опалювальний період.
Що стосується безпосередньо ціни газу, то багато споживачів переконані, що ціна фіксована і незмінна. Це не так. «Ціна газу встановлюється щомісяця НАК «Нафтогаз» відповідно до Постанови Кабміну. Причому ми («Запоріжгаз Збут», — прим. Ред.) дізнаємося її тільки 22 числа. Після скасування ПСО (постанова про спецобов’язки, — прим. Ред.) ціну щомісяця встановлюватиме кожен постачальник в залежності від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів», — говорить Владислав Вітютін.
Відокремлення постачальників газу і операторів ГРС, удосконалення механізму формування ціни на природний газ (до настання місяця постачання), визначення постачальника «останньої надії» окремо для кожного регіону, врегулювання проблеми накопичених боргів за період дії ПСО, спрощення механізму зміни постачальника, перехід на енергоодиниці та рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу «Укргазвидобування» — все це є необхідними умовами для відкриття вільного європейського ринку газу в Україні.