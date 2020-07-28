Запоріжці сплатили 61 мільйон гривень податку на нерухомість

У першому півріччі до місцевих бюджетів регіону надійшло 61 мільйон гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 5 мільйонів або на 9 відсотків більше, ніж торік. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Зокрема, компанії, організації і установи перерахували до бюджетів громад 42 мільйони. Від фізичних осіб скарбниці отримали 19 мільйонів.
Майже третину від загальних надходжень забезпечили власники майна у м. Запоріжжя – 20,6 мільйона. Мелітопольські і веселівські платники спрямували понад 10 мільйонів, якимівські та приазовські – 6,8 мільйона, бердянські і приморські – 5,2 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 3,5 мільйона, запорізькі – 3,3 мільйона, василівські та михайлівські – 3 мільйони тощо.
Всього у Запорізькій області 4033 платники-юридичні особи та 22786 фізичних осіб мають нерухомість, площа якої підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, у 2020 році податок сплачується за 2019 рік – максимальна ставка становить 62,59 гривні за один квадратний метр.
Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється податковим органом за місцем реєстрації. Податкові повідомлення-рішення, у яких зазначена сума нарахованого податку та відповідні платіжні реквізити, на які слід сплатити податок, надсилаються платнику податку податковим органом до 1 липня 2020 року, а сплатити суму зазначеного в них податку потрібно протягом 60 днів після отримання.
Власники нерухомості, які мають платити податок, але не отримали податкове повідомлення-рішення, можуть звернутися до податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних.
Головне управління ДПС у Запорізькій області