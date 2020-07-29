У БОТІЄВО ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ ВІДБУДЕТЬСЯ ВІДКРИТИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ «БЪЛГАРИ ДА СИ ОСТАНЕМ!»

Запорізька земля — це багатонаціональна і різнобарвна родина. В нашому краї гармонійно поєднуються різні неповторні культури і традиції. Вже більше 200 років проживає болгарська спільнота в мирі і злагоді поруч з українцями та іншими багаточисленними національними меншинами. Болгари — доброзичливі, дружні, патріотичні, з гумором, люблять спілкуватись з представниками інших народів, вони гостинні і привітні. Тож, завітаємо до них у гості на Відкритий фестиваль болгарської культури «Българи да си останем!», котрий відбудеться в мальовничому куточку нашого краю — в селі Ботієво Приазовського району, в якому проживають етнічні болгари, чиї предки переселилися з Бессарабії в 1861-1862 роках. Село розташоване на правому березі річки Корсак, яка впадає в Азовське море і славиться гарною і корисною водою, «вітряками», виноградом та смачними болгарськими стравами.
Фестиваль започатковано зметою збереження та розвитку національно-культурних об’єднань, їх надбань і цін ностей, згуртування представників національно-культурних товариств навколо спільних етнічних інтересів та підтримки талановитих митців Запорізького краю і саме 7 — 8 серпня 2020року о 16:00 на території Ботієвської сільської ради відбудеться Відкритий фестиваль болгарської культури «Българи да си останем!» на базі Ботієвського будинку культури
Організатори фестивалю – Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, КУ «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради, Ботієвська сільська рада Приазовського району Запорізької області, Громадська Спілка «Асоціація національних меншин Запорізької області», Громадська організація «Ботіївський болгарський культурно-освітній центр «Светліна».
На фестиваль завітають болгарські творчі колективи, які демонструватимуть глядачам майстерне виконання народних пісень і танців, а на національному подвір’ї пригощатимуть смачними стравами.