За використання природних ресурсів запорізькі підприємства сплатили 225 мільйонів

З початку року добувні підприємства регіону спрямували до бюджетів усіх рівнів 148 мільйонів гривень плати за користування надрами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету надійшло 102,6 мільйона, до місцевих скарбниць – 45,4 мільйона.
Більшу частину платежу забезпечили суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів – понад 129 мільйонів, компанії м. Запоріжжя сплатили 5,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 3,3 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,8 мільйона, Запорізького району – 1,9 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 1,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,2 мільйона тощо.
На даний час на території області зареєстровано 569 платників рентної плати за користування надрами.
Крім того, упродовж січня-червня 476 запорізьких підприємств і підприємців перерахували до бюджетів майже 77 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води. З цієї суми держбюджет отримав більше 42 мільйонів, місцеві скарбниці – 34,6 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області