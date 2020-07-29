Запорізькі аудитори за січень– червень 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму 45,3 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-червень 2020 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
45,3 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 59 управлінських рішень та врахували 42 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 14 заходів державного фінансового контролю, розпочато 13 досудових розслідувань.
За допущені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 33 особи, 4 – до матеріальної та 16 – до дисциплінарної.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у восьми випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, у сумі 525 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.