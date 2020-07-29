Запорізькі прокурори через суди повернули державі 758 млн. грн. та попердили стягнення бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн

Упродовж першого півріччя поточного року прокуратурою області активно вживались заходи координаційного характеру, завдяки чому стримано темп зростання злочинності. Загалом, упродовж останніх трьох років відмічається зменшення кількості скоєних кримінальних правопорушень. Зокрема за 6 місяців 2020 року їх обліковано 11275 проти 12192 за аналогічний період минулого року тобто на 8% менше. На 21% знизилась кількість тяжких злочинів (з 3874 до 3075), а особливо тяжких – на 16% (з 353 до 296). Рівень злочинності складає 66,8 кримінальних правопорушень на 10 тис.
Вдвічі збільшилась кількість задокументованих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (з 5 до 12), на 36% – злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (з 338 до 460).
За координуючої ролі прокуратури органами правопорядку регіону продовжується наступальна боротьба з наркозлочинністю, у першу чергу, повʼязану зі збутом наркотиків. Упродовж півріччя виявлено на 21% – злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин (з 833 до 1013), у тому числі – на 18% з метою їх збуту (з 170 до 202).
До суду передано 54 обвинувальних актів за фактами одержання неправомірної вигоди, 56 – у бюджетній сфері та 7 – у сфері земельних правовідносин, 61 – за фактами збуту наркотиків. У лютому поточного року до суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації «конвертаційного центру» та відносно організованої злочинної групи, члени якої займались незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв.
Результатами роботи у першому півріччі поточного року територіального управління ДБР та процесуальних керівників галузевого управління прокуратури області стало направлення до суду 39 обвинувальних актів. Цей результат уп’ятеро перевищує відповідні результати розслідування за весь 2019 рік (7). Більшість з них на пріоритетних напрямах: 19 обвинувальних актів – про корупційні злочини, 5 – за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, 4 – у бюджетній сфері.
Упродовж першого півріччя прокурорами пред’явлено 96 позовних заяв на суму понад 2 млрд. грн., судами задоволено 41 позов на суму майже 758 млн. грн., попереджено стягнення бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн. Державі та територіальним громадам повернуто понад 3000 га земель, залишки невиконаних рішень судів минулих років зменшено на 324 млн. грн.
Приділялась належна увага питанням міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, упродовж минулого року органами прокуратури забезпечено виконання 22 запити про надання правової допомоги від компетентних органів іноземних країн.
Для протидії корупції використовуються всі можливі заходи впливу. Компетентними органами регіону складено та направлено до суду 104 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. До адміністративної відповідальності, за активної участі прокурорів, судами притягнуто до відповідальності 85 осіб, серед яких посадовці державних адміністрацій, депутати місцевих рад, правоохоронці тощо.
За внесеними прокурорами 63 поданнями у порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» до дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 посадових осіб.
У сфері додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях відмічається зниження рівня смертності (з 17 до 14) та скоєних злочинів (з 42 до 38) в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення, збільшилась кількість виявлених фактів перекриття каналів надходження заборонених предметів в установах виконання покарань та протидії злочинам, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів (26 проти 22 злочинів у минулому році).
Органами прокуратури області вживались заходи спрямовані на захист прав і свобод дітей. Процесуальні повноваження ювенальних прокурорів стосуються трьох категорій проваджень: захист прав дітей, які вступили в конфлікт із законом, дітей, потерпілих від злочинних посягань, а також у сфері охорони дитинства. Наразі ювенальними прокурорами здійснюється процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у 63 кримінальних провадженнях, 4 обвинувальних акта вказаної категорії направлено до суду.
Реалізуючи конституційну функцію представництва інтересів держави в суді у першому півріччі 2020 року прокуратурою області у пріоритетних сферах пред’явлено 96 позовних заяв на суму понад 2 млрд. грн., судами задоволено 41 позов на суму майже 758 млн. грн., попереджено стягнення бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн. Державі та територіальним громадам повернуто понад 3000 га земель, залишки невиконаних рішень судів минулих років зменшено на 324 млн. грн.
У першому півріччі 2020 року органами прокуратури області вирішено понад 2,3 тисяч звернень, з них 23 – задоволено. Прокурором області прийнято 55 громадян, з них 12 в’язнів, і це один з найвищих показників у державі. Всього впродовж 6 місяців поточного року працівниками органів прокуратури області прийнято майже 750 громадян.
Поточного року органами прокуратури області вживались всі передбаченні чинним законодавством заходи для досягнення позитивних результатів на всіх напрямках діяльності та виконання покладених Конституцією України на прокуратуру функцій.
У взаємодії з іншими правоохоронними органами регіону у пріоритетному порядку органи прокуратури області і надалі будуть протидіяти корупційним злочинам з фокусом на найтяжчі злочини цієї сфери; тяжким та особливо тяжким злочинам у кредитно-фінансовій сфері; у сфері оборонно-промислового комплексу; злочинам у сфері обігу наркотичних засобів; порушенням прав людини співробітниками правоохоронних органів. Питання незаконного використання природних ресурсів та інші правопорушення у сфері екології; нелегальний гральний бізнес; незаконні АЗС; виробництво та реалізація спирту будуть у зоні підвищеної уваги усіх правоохоронців.
Олександра Богачова,
прессекретарка прокуратури
Запорізької області