Благодійний фонд «Щастя завжди поруч» планує зібрати 250 000 гривень до 1 листопада 2020 року на створення в першого в Запоріжжі інклюзивного центру розвитку дітей з інвалідністю

Благодійний фонд «Щастя завжди поруч» та Edison Space Coworking запрошують Вас на «Благодійний Ярмарок та Своп», які відбудуться у суботу, 1 серпня, з 10.00 до 20.00 години за адресою: Запоріжжя, вул.Гагаріна, 3.
На ярмарку Ви зможете знайти класні вироби:
– одяг, взуття, аксесуари;
– прикраси, іграшки, канцтовари ручної роботи;
– смачні та корисні солодощі.
На протязі всього дня будуть проходити цікаві майстер-класи та лекції.
А наш партнер Edison Space coworking презентує свій проект SWAP, на якому Ви зможете обміняти свої речі на інші!
Також Вас обов`язково порадує благодійна лавка БФ Щастя завжди поруч!
ВСІ кошти, зібрані за вхід на захід та від продажу благодійної лавки, будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду «Щастя завжди поруч».
Фонд ставить на меті – зібрати 250 000 гривень до 1 листопада 2020 року на створення в першого в Запоріжжі інклюзивного центру розвитку дітей з інвалідністю. Він буде ідеально адаптований для діток з інвалідністю (пандуси, поручні, меблі. обладнання для навчання та творчості).
Діти отримають можливість соціалізації, розкриття інтелектуальних та творчих здібностей. А батьки дітей, в рамках роботи Всеукраїнської асоціації батьків дітей з обмеженими можливостями, зможуть отримати безкоштовну юридичну, психологічну допомогу, спілкуватися з іншими батьками, ділитися досвідом.
Ірина Астахова , голова фонду(067-127-11-22)