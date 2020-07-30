Чи задоволені Ви послугами, що надає державна служба зайнятості?

Зворотний зв’язок з нашими клієнтами має бути постійним.
Для того, аби вдосконалювати наші послуги і ставати ще більш клієнтоорієнтованими, на офіційному сайті служби зайнятості створено опитування для громадян.
Google-форма за посиланням: https://cutt.ly/gaXeoUY Ми хочемо врахувати всі ваші побажання і зауваження, а також мотивувати наших фахівців словами вдячності.
Чекаємо ваших відгуків!
Також нагадуємо, що як і раніше, ви можете надіслати електронне звернення з вашими запитаннями: https://cutt.ly/4aZ6bfh Наші фахівці впродовж 15 робочих днів надішлють Вам письмову відповідь.
Нагадуємо, що в службі зайнятості працює телефонна «гаряча лінія» – 0800 50 99 66
(будні – з 09.00 до 18.00, п’ятниця – 09.00 – 16.45).
Дзвінки безкоштовні.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47