Чи задоволені Ви послугами, що надає державна служба зайнятості?

Чи задоволені Ви послугами, що надає державна служба зайнятості?

Зворотний зв’язок з нашими клієнтами має бути постійним.

Для того, аби вдосконалювати наші послуги і ставати ще більш клієнтоорієнтованими, на офіційному сайті служби зайнятості створено опитування для громадян.

Google-форма за посиланням: https://cutt.ly/gaXeoUY Ми хочемо врахувати всі ваші побажання і зауваження, а також мотивувати наших фахівців словами вдячності.

Чекаємо ваших відгуків!

Також нагадуємо, що як і раніше, ви можете надіслати електронне звернення з вашими запитаннями: https://cutt.ly/4aZ6bfh Наші фахівці впродовж 15 робочих днів надішлють Вам письмову відповідь.

Нагадуємо, що в службі зайнятості працює телефонна «гаряча лінія» – 0800 50 99 66

(будні – з 09.00 до 18.00, п’ятниця – 09.00 – 16.45).

Дзвінки безкоштовні.

 

 

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47

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