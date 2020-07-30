До уваги платників податків! З 3 серпня змінюється режим операційного дня для сплати податків до бюджетів

З 3 серпня 2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7.
Це забезпечує доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7).
Дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.
Відповідні зміни передбачені “Технологічним регламентом роботи системи електронних платежів НБУ”, затвердженим Рішенням Правління НБУ від 25.02.2020 № 142 (зі змінами).
Головне управління ДПС у Запорізькій області