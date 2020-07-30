СТАРТУВАВ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЛЮНКІВ ТА ФОТОГРАФІЙ «ЩО ДЛЯ МЕНЕ УКРАЇНА?»

Благодійний фонд «Об’єднання світових культур», Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Українська молодіжна правнича асамблея за підтримки Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Міністерства молоді та спорту України, проводять Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?».
Конкурс приурочений до Дня Незалежності України.
До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу. Конкурс проводиться за двома категоріями – фотографія та малюнок.
Конкурсні роботи подаються до Організаційного комітету електронною поштою до 15 серпня 2020 року включно. Адреса: uwcfua@gmail.com (обов’язково зазначити в темі листа – «Що для мене Україна»). З положенням про конкурс можна ознайомитися за посиланням.
Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю «З Україною в серці», що відбудеться в м. Київ під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України.
Крім того, на зазначеному фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу.
Контактні дані Оргкомітету: uwcfua@gmail.com, https://www.facebook.com/uwcfoundation/