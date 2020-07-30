Власники люксових автівок сплатили до запорізьких бюджетів понад три мільйони

У першому півріччі до місцевих бюджетів регіону надійшло 3 мільйони 186 тисяч гривень транспортного податку (без даних великих платників, які зареєстровані у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, компанії, установи і організації сплатили понад два мільйони, від громадян скарбниці отримали більше мільйона.
Зокрема, власники люксових автомобілів спрямували до бюджету м. Запоріжжя – 1,5 мільйона, мелітопольські і веселівські – 402 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 267 тисяч, бердянські і приморські – 259 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 176 тисяч, василівські та михайлівські – 148 тисяч тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується 121 СГД-юридична особа та 80 фізичних осіб, у розпорядженні яких є транспортні засоби, що підлягають оподаткуванню. Нагадаємо, ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік. Він сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік автівок, за які необхідно сплачувати податок, розміщений на сайтах Державної податкової служби (http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Головне управління ДПС у Запорізькій області