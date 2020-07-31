Продовжуються рейди “наливайками” і “генделями”: У Запоріжжі виявлено ще п’ять фактів незаконного продажу алкоголю

У Запоріжжі податківці разом із представниками громадськості продовжують проводити спільні рейди з метою виявлення нелегального продажу підакцизної продукції.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, упродовж 24-29 липня фахівці податкової служби області провели вісім обстежень господарських одиниць та виявили ще п’ять фактів незаконної реалізації алкоголю. За здійснення господарської діяльності без державної реєстрації суб’єкта господарювання та без отримання ліцензії стосовно порушників були складені протоколи.
Нехтуючи нормами законодавства, деякі “ділки” намагаються приховати роботу “наливайок” і на момент візиту інспекторів і громадських активістів зачиняють свої “заклади”. Так, у Запоріжжі на першому поверсі однієї з багатоповерхівок по вулиці Руставі підприємливі громадяни влаштували продаж на розлив алкогольних напоїв сумнівного походження прямо з вікна своєї квартири. Для фіксування даного факту на місце події були викликані співробітники Національної поліції.
Зазначимо, за незаконну реалізацію підакцизної продукції, безліцензійну діяльність передбачена адміністративна відповідальність.
Нагадаємо, упродовж першого півріччя у сфері обігу підакцизних товарів працівники податкової служби регіону провели 308 перевірок. За виявлені порушення застосовані штрафні санкції на суму 42,3 мільйона гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області