Ринок праці Запорізької області

Станом на 31 липня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,6 тис. осіб, з них 18,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 31 липня 2020 року – 1774 одиниці (у м. Запоріжжі – 900 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 10 безробітних).
З початку липня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 126 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштована 61 безробітна особа, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.