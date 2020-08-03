У Запорізькій області виявили незаконну пересувну автозаправку

У рамках операції «Акциз-2020» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками національної поліції встановили факт незаконного транспортування паливно-мастильних матеріалів.
Так, під час проведення заходів на виїзді з одного із сіл Василівського району Запорізької області зупинено автотранспортний засіб під керуванням мешканця обласного центру.
Перевіркою встановлено, що вказаний громадянин, не зареєстрований в якості суб’єкта підприємницької діяльності, на автотранспортному засобі, обладнаному паливно-роздавальною колонкою, перевозив з метою збуту дизельне паливо без товарно-супровідних документів на вантаж. Також у нього були відсутні відомості, які підтверджують, що вказаний автомобіль є пересувним акцизним складом.
За результатами огляду виявлено та вилучено 2000 літрів дизельного палива, автомобіль «Фольксваген», а також паливно-роздавальну колонку.