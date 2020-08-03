Запоріжжя туристичне: від приймання відпочивальників місцеві бюджети отримали 1,3 мільйона

За перше півріччя до місцевих скарбниць регіону надійшло 1 мільйон 272 тисячі гривень туристичного збору (без врахування даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники готелів, санаторіїв, баз відпочинку сплатили 607,4 тисячі, від підприємців і громадян бюджети отримали 664,7 тисячі гривень.
Більшу частину збору спрямували платники м. Запоріжжя – 856 тисяч, Якимівського та Приазовського районів – 250 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 112 тисяч тощо.
Всього станом на початок липня у податковій службі області було зареєстровано 695 платників туристичного збору, з яких 212 юридичних та 483 фізичні особи.
Нагадаємо, ставки туристичного збору встановлюють органи місцевого самоврядування, а саме – сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад. Так, розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання. Цей податок повністю зараховується до місцевих бюджетів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області