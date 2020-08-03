Запорізькі аудитори виявили грубі порушення тендерного законодавства в обласній філармонії

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели перевірку закупівель в комунальному закладі «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради та виявили порушення законодавства з питань публічних закупівель під час придбання туристичного автобусу вартістю 7,4 млн. грн та порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів, на суму 820,9 тис. грн. Керівник заходу контролю Ігор Кисельов.
З метою презентації козацької столиці в регіонах країни та за кордоном, для забезпечення належного рівня гастрольно-концертної діяльності Філармонії у 2019 році з обласного бюджету виділено 7,5 млн. грн для придбання комфортабельного туристичного автобусу.
Задля придбання автобусу Філармонією об’явлено відкриті торги. Як засвідчили результати перевірки, тендер проведений з численними порушеннями законодавства, серед яких слід відмітити наступні.
Зокрема, у тендерній документації встановлено незаконні вимоги до учасників торгів; пропозиції учасників не відповідали вимогам тендерної документації Філармонії; учасниками не підтверджено відповідність кваліфікаційним критеріям, передбаченим законодавством; закладом порушено порядок оприлюднення інформації про закупівлю на відповідному інтернет-ресурсі тощо.
Незважаючи на зазначені факти, Філармонією не відхилено тендерні пропозиції учасників та не відмінено торги. В результаті неправомірно обрано переможцем ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС», з яким в червні 2019 року укладено договір на суму 7,4 млн. грн.
Слід відмітити, що до договору укладено декілька додаткових угод, якими внесені зміни до істотних умов договору, що є грубим порушенням тендерного законодавства.
Зокрема, змінено строки виконання договору та предмет закупівлі, а саме марку транспортного засобу, що значно вплинуло на його комплектацію та технічні характеристики (замість автоматичної коробки передач – механічна, зменшення кількості та потужності генераторів, інші характеристики, що вплинули на рівень комфорту).
Перевіркою виконання умов договору встановлено, що за умовами тендерної документації та укладеного договору передбачена поставка придбаного автобусу разом із оформленням та передачею полісу автоцивілки та договором страхування КАСКО терміном на один рік.
Проте на момент приймання туристичного автобусу поліс автоцивілки та договір КАСКО були відсутні. Тим не менш, наприкінці листопада 2019 року посадовими особами Філармонії автобус у постачальника був прийнятий та у двосторонньому порядку підписано акт прийму-передачі.
Поліс автоцивілки було оформлено лише через тиждень. Страхування автобусу було вчинено ще через три тижні, страховий платіж за яким склав
952,9 тис. грн. При цьому в ході перевірки встановлено, що постачальником автобусу за договором страхування сплачено лише одну частину страхового платежу (з чотирьох) у сумі 132 тис. грн, що забезпечує страховку лише на три місяці. Внаслідок несплати постачальником своєчасно належного страхового платежу договір передчасно втратив чинність.
Отже, через невиконання постачальником зобов’язань щодо страхування придбаного транспортного засобу в частині не сплати страхового платежу в повному обсязі Філармонією оплачено послугу страхування, яку фактично не отримано, що призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 820,9 тис. гривень.
На теперішній час вже минуло 8 місяців з моменту, як Філармонія отримала у власність туристичний автобус, а питання щодо його страхування КАСКО через бездіяльність посадових осіб Філармонії донині не вирішено.
Матеріали перевірки передано до Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.