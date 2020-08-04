На ЗЗРК загинув працівник

4 серпня 2020 року на території шахти «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» обна-Ружені співробітник підприємства 1977 року народження без ознак життя. На місце події були викликані швидка допомога і спеціалізовані служби, які констатували факт смерті.
На комбінаті створено спеціальну комісію для розслідування обставин події. Розслідування нещасного випадку проводиться в повній відповідності з чинним законодавством України і нормативно-правовими актами про охорону праці, із залученням представників усіх відповідних інстанцій.
За фактом події проводять розслідування правоохоронні органи.
Підприємство висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Прес-центр ПАТ «ЗЗРК»