Програма фінансової державної підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» ефективно працює, збільшується кількість банків, що надають цю послугу.
Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%).
Програма кредитування «5-7-9%» доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи. Станом на липень 2020 року позику в рамках Програми можна отримати вже в: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП банк.
Сприяння підприємницьким ініціативам безробітних – одне з головних направлень роботи державної служби зайнятості. В Запорізькій області тільки з початку року за сприяння служби власну справу започаткували 89 безробітних громадян. «І на цьому наша робота з підприємцями не закінчується. А, навпаки, тільки набирає обертів. Ми продовжуємо співпрацювати як партнери з питань підбору кадрів, консультування з різних питань ведення діяльності, звітності, кредитування та ін., надаємо фінансову допомогу роботодавцям за працевлаштування безробітних, які є малоконкурентними на ринку праці. Під час пандемії більше 7350 роботодавців ( в т.ч ФОП – 6271) Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання домопоги по частковому безробіттю, в результаті чого для 13770 осіб будуть збережені робочі місця», – ділиться результами роботи директорка Запорізького ОЦЗ Ірина Дуднік.
Нагадаємо, державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» ініційована Президентом України та Кабінетом Міністрів для широкої підтримки проектів українських мікро- та малих підприємств. Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації сприяння працевлаштуванню Запорізького ОЦЗ за номером (061)236-14-71