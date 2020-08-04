Ще 15 тисяч запоріжців зможуть користуватися програмними РРО та іншими електронними сервісами

З початку року 14959 запорізьких платників податків звернулися за отриманням електронних довірчих послуг. Фахівці податкової служби регіону видали їм 34312 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з минулим роком кількість клієнтів запорізьких підрозділів Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС збільшилась майже на 4 тисячі, а виданих електронних ключів – на 5,3 тисячі.
Нагадаємо, що 1 серпня бізнес вже може використовувати програмні РРО для проведення розрахункових операцій під час продажу товарів і послуг, торгівлі валютними цінностями, приймання готівки для подальшого її переказу. Програмний продукт можна безкоштовно завантажити з офіційного сайту Державної податкової служби. Однак, для того, щоб зареєструвати ПРРО необхідно мати діючий кваліфікований сертифікат відкритих ключів. Реєстрація ПРРО в ДПС здійснюється на підставі електронної заяви, яку можна сформувати та подати за допомогою Електронного кабінету, або будь-якого іншого програмного забезпечення, яким користується суб’єкт господарювання, і подати через Єдине вікно подання електронної звітності.
Докладна інформація про порядок отримання ключів, всі необхідні документи, зокрема і для програмних РРО, розміщена на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services
Крім того, віддалено можна повторно згенерувати сертифікати за електронним запитом.