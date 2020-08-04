Суспільне оголошує нацвідбір на Дитяче Євробачення за новими правилами

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Уперше Суспільне розширює можливості й змінює умови відбору, аби талановиті діти потрапили на міжнародний конкурс, навіть якщо не мають своєї пісні. Відбір представника України на Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбуватиметься онлайн, і всі охочі зможуть проголосувати за свого фаворита.
На першому етапі учасники мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Протягом доби відео учасника опублікують на сайті з хештегом #uajesc2020, якщо заявка відповідатиме вимогам Положення.
До 25 серпня учасники відбору зможуть збирати лайки під своїми відео з піснями.
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Далі відбір відбуватиметься так:
- ІІ етап — 26–27 серпня — визначать шортлист, до якого потраплять одинадцять найкращих учасників: вісім з авторською піснею, двоє — із каверами, а також учасник, відео якого набере найбільшу кількість лайків.
- ІІІ етап — із 28 серпня по 4 вересня будуть оголошені імена одинадцяти учасників, підписані договори. Також буде записана пісня, яку надасть Суспільне для виконавців каверів, і за бажанням її зможуть записати виконавці власних пісень.
- IV етап — із 5 по 7 вересня відбуватиметься голосування, під час якого журі й користувачі соцмереж визначатимуть переможця серед одинадцятьох учасників.
- V етап — до 12 вересня буде оголошено ім’я переможця національного відбору на Дитяче Євробачення-2020.
Зазначимо, цьогоріч Суспільний мовник долучиться до Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2020», що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща).