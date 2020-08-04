«Запоріжсталь» підвищив ефективність роботи аспірацій завантажувальних пристроїв доменних печей

На доменних печах № 2, 3, 4 «Запоріжсталі» встановлені додаткові укриття приймальних воронок засипних апаратів. Розроблені індивідуально, з урахуванням конструктивних особливостей кожної печі, бар’єрні загородження приймальної воронки підвищують в цілому ефективність роботи аспірацій доменних печей і знижують ймовірність запилення при завантаженні доменних агрегатів шихтовими матеріалами.
Фахівці комбінату розробили, виготовили та встановили додаткові захисні конструкції приймальних воронок на найвищих точках (+80 м) кожної з трьох доменних печей, які допомогли значно скоротити запилення при завантаженні шихти в печі та покращити роботу аспіраційних систем.
«Кожне укриття допомагає аспіраціям доменних печей бути більш ефективними з уловлювання пилу. По суті, це бар’єри, які уловлюють ще більше пилу і повертають його назад у виробництво», – зазначає Генеральний директор комбінату Олександр Мироненко.
Складність робіт з монтажу укрить і модернізації аспірацій обумовлена реалізацією проєкту в умовах діючого виробництва, під час зупинок на ремонт та технічне обслуговування металургійних агрегатів. Одна додаткова захисна конструкція, встановлена на найвищій точці домни, важить близько 3 тонн.
Нагадаємо, з 2012 року «Запоріжсталь» направив на екомодернізацію близько 15 млрд гривень. Найбільші з реалізованих проектів – екологічна реконструкція доменних печей із установкою сучасних аспіраційних систем ливарних дворів та бункерної естакади, будівництво єдиної в Україні лінії солянокислотного травлення в ЦХП-1, введення в експлуатацію комплексу повернення промислово-ливневих стоків та ін.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»