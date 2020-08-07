Платники податків Запоріжжя та області спрямували до бюджету держави 4 мільярди 273 мільйони гривень

За січень-липень запорізькі платники перерахували до державного бюджету 4 мільярди 272,5 мільйона гривень (без даних великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Лише у липні надходження до держскарбниці склали 529 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Зокрема, з початку року суб’єкти господарювання сплатили майже 2 мільярди 39 мільйонів податку на додану вартість, це на 187 мільйонів або на 10 відсотків більше, ніж було сплачено у січні-липні 2019 року.
Від роботодавців і мешканців регіону надійшло 1 мільярд 149 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, порівняно з минулим роком зростання склало близько 60 мільйонів або 5,5 відсотка.
Також з доходів запоріжців держбюджет отримав майже 365 мільйонів гривень військового збору, що на 14 мільйонів або на 4 відсотки більше показника семи місяців попереднього року.
Крім того, запорізькі компанії і організації сплатили майже 400 мільйонів гривень податку на прибуток, 103 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, 67,6 мільйона гривень екологічного податку, 35 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, майже 40 мільйонів гривень акцизного податку з імпортованих підакцизних товарів тощо.