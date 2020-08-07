Ринок праці Запорізької області

Станом на 07 серпня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,3 тис. осіб, з них 18,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 07 серпня 2020 року – 1782 одиниці (у м. Запоріжжі – 978 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).
З початку серпня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 177 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштована 92 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.