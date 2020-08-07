Українці світу єднаються заради України

На адресу редакції нашої газети надійшов лист від лідерки української спільноти у Німеччині пані Люби Покотило із закликом об’єднатися всім небайдужим заради порятунку України. Наводимо його у повному обсязі без купюр.
Шановні Друзі !
У зв’язку з останніми подіями по припиненню вогню, ми звертаємося до п.Др. Канцлер Меркель і до п.Макрона цим звененням і просимо Вашої підтримки!
Якщо Вам важлива доля наших воїнів, які вже сьомий рік захищають нас, ризкуючи своїм життям, то прошу ознайомитися і підписатися.
Розповсюджуйте цей лист іншим знайомим і друзям для підписання.
Для цього необхідно
Написати по ел. Пошті, чи по тел (вост апп, вайбер, мессенжер, телеграм) 0049 160 98010195, чи ФБ Luba Pokotylo
Ім’я, прізвище, місце проживання (місто чи село) і країна
Чи на українській чи по латині, усе підходить
Підписи збирємо до 10.серпня 2020 р.
Якщо є ще зауваження чи поправки, то прошу пишіть, будемо розглядати і враховувати.
Цей лист є базисним і для слідуючого листа – до Президента України.
Дякую завчасно за Вашу відповідь.
🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ !
Mit freundlichem Gruss | З повагою | Yours sincerely
Präsident | Президент
Luba Pokotylo | Люба Покотило
Wittelsbacherstr.1 | 10707 Berlin
Tel.: +49 (0)30 5498 6189 Mobil:+49 (0)160 9801 0195
Skype:netzwerk-immobilien
УКРАЇНСЬКА версія для ознайомлення та підписання листа до Меркель/Макрон
Шановна п. Д-р А. Меркель Ми, українці Німеччини, Австрії, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Греції та України стурбовані можливими таємними положеннями угоди про так зване всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з тимчасово окупованими Росією районами Донецької та Луганської областей, що почала діяти з 00.00 годин 27 липня 2020 р., та протривала лише 20 хвилин після початку дії цих домовленностей. Окупаційні війська та їхні прибічники – терористи порушили перемир’я 27.7. 2020р. 00:20-00: 45 та о 9:45 та 11:35 ранку. Вже з 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню”, – сказано у звіті. Серед названих спостерігачами ОБСЄ порушень: 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений боєприпас, який пролетів у зоні, за якою спостерігають представники СММ. Також, за даними місії, 27 липня отримав поранення один із жителів Мар’їнки. Це перемир’я № 29. 25 перемир’їв були з 2014 по 2019 рр. Та три інші перемир’я з 2019 по 2020р. Ми просимо Вас не підтримувати цю угоду з такими умовами. За нашією інформацією, згідно з цією угодою українські солдати, добровольці залишаються без будьяких засобів самозахисту, розвідки, зброї в разі обстрілів і можливості необїхдної відповіді. Наші солдати таким чином можуть бути щохвилини вбитими проросійськими сепаратистами з підтримкою Росії. Лінія розмежування є на українській землі! Провокації, обстріли, які ведуть проросійські сепаратисти є цілеспрямованими і ніхто за це не несе відповідальності, так як не має жодного контроль за дотриманням тиші на окупованій території. І також ОБСЄ не контролює територію, яка захоплена проросійськими сепаратистами та Росією. Наші солдати перебувають на рідній українській землі. Залишити наших воїнів без можливості вести розвідку з допомогою безпілотників, наявність зброї і відповіді на атаку, яка загрожує життю наших воїн, це не допустимо. Тисячі людей в Україні та українці за кордоном обурені таким розвитком подій на Донбасі. В Україні вже 7-й рік йде війна з Росією, яка в 2014 р. окупувала Крим, напала на Донбас і разом з сепаратистами воює на нашій українській землі. Підрозділи розвідки щоденно повідомляють кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: танків – понад 480 одиниць; бойових броньованих машин – більше 900 одиниць; гармат і гаубиць – близько 450 одиниць; мінометів – близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню – близько 210; засобів протиповітряної оборони – близько 700; протитанкових засобів – близько 450 Ми заявляємо про ПОВНЕ ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК КЕРУВАТИСЯ Статтею 51 ООН. «Даний Статут жодним чином не зачіпає невід’ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на Члена Організації, доти, поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру й безпеки. Дії, вжиті Членами Організації при здійсненні цього права на самооборону, мають бути негайно повідомлені Раді Безпеки й жодним чином не повинні зачіпати повноважень і відповідальності Ради Безпеки, відповідно до цього Статуту, відносно вжиття в будь-який час таких дій, які вона вважатиме за необхідні для підтримки міжнародного миру й безпеки». Кому як не нам, українцям, хочеться миру, але ми проти замороженого конфлікту зі втратою території частини Донбасу та Криму. Уроки історії показують, що замороженні конфлікти в Молдові (Придністров’я), в Азербайджані (Нагірний Карабах), в Грузії (Абхазія) введуть до паралічу країни і є способом впливу на політичне і економічне життя з боку агресора – Росії. Таким чином, агресор веде зобмування населення через фейкові новини, кібератаки, виховання ненависті до власної культури та мови, перекручування історії, розпалювання ворожнечі між народами і таким втручається у внутрішні справи країни і зупиняючи її демократичний розвиток. Жодна з цих країн не може бути успішною до того часу, поки є заморожений конфлікт і є внутрішнє втручання в суспільство та політичне життя країни. Цей процес зомбування жителів Донбасу спровокував данну війну. Помилок історії ми не хочемо повторювати і тому не підтримуємо шлях до замороження конфлікту. Лише в липні 2020 року 8 військовослужбовців загинули та кілька отримали поранення. З січня по червень 2020 загинуло 32 воїна і 220 поранено. За 2019 рік загинуло 132 військовослужбовці. Війна прийшла у кожну нашу домувку, в кожну родину. Кому як не нам, українцям, хочеться цілістності і суверенності нашої держави, а не лише підписів під угодами, які не дотримуються лише однією стороною – Росією. Нагадаємо, що у результаті збройної агресії Росії проти України вже загинули біля 14.000 українців, біля 1,5 млн. Криму та Донбасу змушені покинути свої домівки. Ми стурбовані тим, що ця домовленність є лише односторонньою і не має корисних складовий для України вцілому. Наш святенніший Митрополит Галицький Андрей Шептицький казав: «Чи ж це не якесь дивне божевілля – не розрзізяти поняття правди і неправди, добра і зла, світла й темряви, культу Бога і культу демона, закону Божого та закону бандитів ?» Про це говорять 29 домовленостей про припинення вогню. Так інші домовленості: Договір про безпеку і співробітництво в Європі, Хельсінки від 1.8.1975р Алма-Атинська декларація від 21.12.1991р. Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 р. Договір про дружбу, партнерство з РФ від 31.51997р. Резолюція ООН про територіальну цілістність України від 27.3.2014 р. Ще канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк вже колись казав, що угода з Росією не варта паперу, на якій вона написана. Остання подія, яка відбулася 13 липня 2020 року сколихнула не лише українців в Україні, але і закордоном. ОБСЄ гарантувала нашим солдатам коротке перемир’я, щоб провести операцію евакуації загиблого воїна біля населеного пункту Зайцевого. Як наслідок це привело до більших смертей. Лікар Микола Іліїн під Горлівкою, рятуючи побратима, був убитий в момент виконання гуманітарної місії, а Ярослав Журавель поранений і 4 дні !!!! помирав, стікаючи кров’ю на пекучому сонці, без жодної допомоги та очікуванні евакуації. Ця жорстока смерть не може лишити нас байдужим до тих прихованних перемовин, які ведуться без відома українського народу. На безпекові гарантії ОБСЄ не можна більше покладатися. Тому і склад ОБСЄ і його роботу просимо переглянути. Цей жорстокий випадок стався саме через такі «гарантії». У звазку з вищевикладенним, ми просимо Вас повернення до домовленностей «нормандської четвірки» від 5 грудня 2019 року в Парижі, які і до сьогодні не виконані. Зокрема, мова йде про: -всеосяжне перемир’я до кінця 2019 р. -відведення військ, які привели до відступу наших кровю завойованих територій і водночас замінуванням вивільненої території в „сірій зоні“ і таким чином приводить до продовження конфлікту -обмін полоненими всіх на всіх, який лише частково виконаний. Підписання нового перемир’я від 27.7.2020 лише зневільовує дію і важливість домовленостей від 5.12.2019р. Виходячи з цього, що домовленності не були виконані, пропонуємо і нагально просимо посилити санції проти РФ за їх невиконання. Саме санкції діють результативно. Звертаємось до Вас, шановна пані Канцлер др. А. Меркель, та просимо Вас зберегти солідарність з Українським Народом! Посилити санкцїї проти країни-агресора. Ми просимо Вас переглянути домовленності і затведжені нові санкціі як наслідок не виконання домовленостей у нормандському форматі. Ми, українці, зробимо все для того, щоб захистити нашу країну, наш суверенітет, свободу, справедливість та безпеку для наших воїнів. Це є принципи Європи, і ми їх дотримуємось, захищаючи Європу життями наших воїнів від російської агресії. Дякуємо Вам за вашу підтримку!