Увага! Шахраї “прикриваються” податківцями, виманюючи гроші у бізнесу

У Запорізькій області телефонні аферисти за відомою раніше схемою намагаються скористатися стресовою ситуацією та незаконно заволодіти коштами громадян. Шахраї телефонують керівникам компаній і підприємцям та від імені посадових осіб податкової служби наполегливо просять перевести гроші на певний рахунок.
Цього разу такі випадки зафіксовано в Енергодарі.
Вкотре наголошуємо, що подібні дзвінки та повідомлення – це маніпуляції від злочинців, які хочуть нажитися на довірливих громадянах. Правильна реакція у такій ситуації – це повідомити правоохоронні органи, не вступати в контакт з аферистами та ні в якому разі не платити їм гроші.
Тож радимо бути пильними та ретельно перевіряти інформацію.
Головне управління ДПС у Запорізькій області