Увага! Шахраї “прикриваються” податківцями, виманюючи гроші у бізнесу

Увага! Шахраї "прикриваються" податківцями, виманюючи гроші у бізнесу

У Запорізькій області телефонні аферисти за відомою раніше схемою намагаються скористатися стресовою ситуацією та незаконно заволодіти коштами громадян. Шахраї телефонують керівникам компаній і підприємцям та від імені посадових осіб податкової служби наполегливо просять перевести гроші на певний рахунок.

Цього разу такі випадки зафіксовано в Енергодарі.

Вкотре наголошуємо, що подібні дзвінки та повідомлення – це маніпуляції від злочинців, які хочуть нажитися на довірливих громадянах.  Правильна реакція у такій ситуації – це повідомити правоохоронні органи, не вступати в контакт з аферистами та ні в якому разі не платити їм гроші.

Тож радимо бути пильними та ретельно перевіряти інформацію.

 

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Кримінал