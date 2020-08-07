З дев’яти перевірених за тиждень точок продажу алкоголю дві працювали нелегально

Два тижні у Запоріжжі тривають спільні заходи контролю за обігом підакцизної продукції. Фахівці податкової служби за участі співробітників податкової міліції, ГУ Національної поліції в Запорізькій області та представників громадськості у складі робочих груп проводять рейди у місцях продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, упродовж перших днів серпня фахівці податкової служби області провели 9 обстежень господарських одиниць та виявили ще 2 факти незаконного продажу алкогольних виробів. Як зазначив керівник податкової служби регіону, у суб’єктів господарювання перевіряють наявність ліцензій на право продажу алкоголю і тютюну, реєстраторів розрахункових операцій, дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності тощо.
Так, за два тижні у Запоріжжі було обстежено 46 господарських одиниць, встановлено 14 фактів нелегальної реалізації підакцизних товарів, вилучено алкогольних напоїв орієнтовною вартістю майже 17 тисяч гривень. Стосовно порушників складені протоколи за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання та без отримання ліцензії.
Нагадаємо, для того, щоб продавати алкогольні напої та тютюнові вироби легально, суб’єктам господарської діяльності необхідно мати ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизних товарів, супровідні документи на продукцію, касову техніку, у випадках використання найманої праці – офіційно оформлених співробітників. За недотримання норм податкового законодавства передбачена адміністративна відповідальність.