Запорізькі роботодавці сплатили до соціальних фондів майже 5 мільярдів

З початку року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування від запорізьких підприємств та підприємців склали 4 мільярди 956 мільйонів гривень (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, порівняно з минулим роком сплачена сума зросла на 225 мільйонів або на п’ять відсотків. Також керівник податкової служби регіону повідомив, що у липні запорізькі роботодавці перерахували до соціальних фондів 714 мільйонів гривень єдиного внеску, що на 29 мільйонів більше липневих показників 2019 року.
За сім місяців суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до пенсійного і соціальних фондів 2 мільярди 569 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 776 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 459 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 333 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 136 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 135 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 131 мільйон, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 126 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – майже 109 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 93 мільйони, Запорізького району – 86 мільйонів гривень.
Станом на початок липня у Запорізькій області зареєстровано 175331 платник єдиного внеску, з них 123763 фізичні особи та 51568 юридичних.
Нагадаємо, що сплатити єдиний внесок, так само як і інші податки та збори, запоріжці можуть за допомогою платіжних сервісів в Електронному кабінеті. Зокрема, для цього необхідно в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету обрати податок (платіж), який необхідно сплатити, та одну з платіжних систем: Portmone.com, EasyPay, Liqpay. Оплата рахунків здійснюється з використанням платіжної карти клієнта банку.
У разі виникнення питань з приводу користування Електронним кабінетом платники можуть звернутися до ДПС за телефоном 0 800 501 007.