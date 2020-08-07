Живі історії: шлях від захисника вітчизни до успішного підприємця

Основне завдання служби зайнятості – це якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості за пошуком роботи. Питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, в сучасних умовах ринку праці є одним із основних напрямів роботи служби зайнятості. Цьому сприяє тісна співпраця з роботодавцями, соціальними партнерами, самими демобілізованими воїнами, надання їм цілого спектру різноманітних соціальних послуг.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року майже 22 тис. осіб знайшли роботу, із них 232 демобілізованих учасників АТО/ООС.
Серед демобілізованих учасників АТО, що звертаються за послугами до служби зайнятості, є ті, хто мав трудовий досвід до служби, особи без досвіду роботи, з тривалою перервою у роботі. Відповідно і організація роботи кар’єрних радників, надання послуг, проводиться з урахуванням цих особливостей, а також беруться до уваги трудові навички, освіта, готовність самих безробітних адаптуватися до трудового життя. Більшість військовослужбовців, які звернулись до служби зайнятості, це люди впевнені у власних силах та цілеспрямовані, готові до активних дій та направлені на отримання результату.
Службою зайнятості напрацьований певний позитивний досвід адаптації, повернення до трудового життя демобілізованих учасників АТО.
Серед прикладів успішного працевлаштування безробітних, які звернулися в службу зайнятості після проходження військової служби в зоні АТО можна звернути увагу на безробітного Оріхівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості Юрія П. Чоловік звернувся в центр зайнятості наприкінці 2019 року. Ідею відкриття власного бізнесу розглядав вже давно, ще за часів служби. Були вагання та сумніви, щодо своїх фінансових можливостей та організаторських здібностей. Остаточно вирішив відкрити власну справу вже після відвідування семінарів центру зайнятості та проходження професійної діагностики. Вивчивши виробництво та виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу, проаналізувавши ринок збуту остаточно вирішив займатися цією справою. Організувати виробництво шлакоблоків можна з невеликим стартовим капіталом і допомога по безробіттю для відкриття власної справою була суттєвою допомогою для реалізації цієї бізнес-ідеї. Була здійснена закупка мінімального комплекту обладнання для невеликого міні-виробництва шлакоблоків і власна справа розпочала свою діяльність. Відкриття власної справи відбулося не в найкращі часи для економіки країни, коли весь світ охопив новий вірус і більшість підприємств зупинила свою діяльність. Ринок збуту цих матеріалів декілька знизився але підприємець і надалі працює та планує розширювати свою діяльність.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Прикладів успішного працевлаштування за допомогою служби зайнятості багато, але хочеться сказати, що за кожним таким прикладом стоїть людська доля та кропітка робота фахівців служби зайнятості. Особисті консультанти надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому військовому, здійснюють індивідуальний супровід, щоб прискорити адаптацію до мирного життя та допомогти закріпитися на робочому місці».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47