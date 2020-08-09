Дата: 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені Європейського Союзу
9 серпня
З нагоди Міжнародного дня корінних народів світу Європейський Союз висловлює свою солідарність з усіма корінними народами у світі у часи, коли їхнє здоров’я, життя та засоби для існування опинилися під загрозою через пандемію COVID-19.
Зіштовхнувшись із пандемією, корінні народи опинилися серед тих, хто перебуває у найбільш вразливій ситуації. Особливо це стосується людей похилого віку, осіб із супровідними хворобами та з обмеженими можливостями, жінок та дітей – усі вони під загрозою як у місті, так і у сільській місцевості, переважно через наявні нерівності та недоліки. У порівнянні з іншими групами населення, вірогідність життя корінних народів у злиднях є приблизно утричі вищою. Дуже часто в них немає доступу до медичних і соціальних послуг, води та санітарії, освіти, достойної роботи. Відчуження земель, погіршення стану довкілля, переміщення через конфлікти та насильство, а також стихійні лиха є реальністю для багатьох з них.
У боротьбі проти пандемії та у роботі над відновленням від неї існує нагальна потреба подвоїти глобальні зусилля для боротьби проти дискримінації, расизму і нерівності, з якими зіштовхуються корінні народи.
Заходи з реагування мають відповідати міжнародному праву, включаючи право у сфері захисту прав людини, а також зважати на особливі потреби корінних народів. Важливо, аби заходи, які зачіпають корінні народи, здійснювалися у консультації та співпраці з самими залученими корінними народами через їхніх представників та інституції.
Саме через це Євросоюз вдається до додаткових дій з реагування, надаючи допомогу корінним народам. Водночас ми продовжуємо надавати їм нашу багаторічну підтримку. Найостаннішими прикладами такої підтримки є проєкти з розширення можливостей спільнот Тріо та Ваяна у Суринамі та боротьби проти дискримінації корінних народів у регіоні Буенза, що знаходиться у Республіці Конґо.
Нещодавні руйнівні пожежі в Амазонці вкотре підняли питання згубного впливу змін клімату на корінні народи. Шана і захист прав корінних народів в процесі управління біорозмаїттям і його захисту, а також у боротьбі проти змін клімату має стати нашим головним пріоритетом. Таким був також і ключовий меседж круглого столу ЄС з експертами і представниками корінних народів, який відбувся у лютому поточного року в Брюсселі. Обмін думками під час заходу з приводу того, як краще ЄС здатен втілювати свою амбітну Зелену угоду, надихне Євросоюз на подальші дії.
Також Міжнародний день є нагодою, аби віддати шану стійкості, винахідливості та заповзятості корінних народів. Вони – носії безцінних корінних знань і культурної спадщини. ЄС надихається багатьма ефективними реакціями на пандемію по всьому світу, що їх було проявлено за керівної ролі корінних народів. Євросоюз і надалі працюватиме з корінними народами та з усіма іншими партнерами – чи то урядами, міжнародними організаціями, чи представниками громадянського суспільства, – аби разом відбудувати кращий світ, не залишаючи нікого осторонь; світ, у якому панує повне дотримання прав людини усіма.