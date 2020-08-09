Державна комісія ТЕБ та НС визначила нові рівні епідемічної безпеки в регіонах

7 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядалися питання щодо погіршення епідемічної ситуації, яка склалася в Україні у зв’язку із суттєвим збільшенням кількості захворілих на COVID-19.
Одним із питань, яке було розглянуто комісією — підготовка до внесення змін в Урядову постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв, які впливають на встановлення різного рівня карантинних обмежень.
За словами глави МОЗ Максима Степанова, в понеділок планується позачергове засідання Уряду, на якому розглядатимуться відповідні питання. Зокрема, Кабінету Міністрів буде запропоновано додати новий показник кількості активних хворих за останні 7 днів. Такий показник дасть змогу фіксувати покращення чи погіршення ситуації в конкретних містах та районах.
Крім того, буде запропоновано зміни в частині необхідності збільшити кількість тестувань. Зараз цей показник визначено на рівні 24 тести на 100 тисяч населення. Буде запропоновано збільшити цей показник до 32-х тестів на 100 тисяч населення. Відповідне рішення необхідне для того, щоб повною мірою володіти статистикою епідемічної ситуації та реагувати на виклики.
На відповідному засіданні комісії ТБ та НС також було ухвалено наступні рішення:
— з 08.08.2020 місто Луцьк перевести із «червоного рівня» епідемічної небезпеки до «помаранчевого рівня» епідемічної небезпеки;
— з 08.08.2020 місто Тернопіль перевести із «червоного рівня» епідемічної небезпеки до «жовтого рівня» епідемічної небезпеки.
Комісія також визначила необхідність більш ретельних перевірок щодо дотримання карантинних правил, зокрема з боку місцевих органів влади.
Детальні заборони, встановлені на кожному з рівнів обмежень, можна дізнатися /за посиланням/.