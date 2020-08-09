Жнива-2020: 2,5 мільйона тонн зерна є!

У нашій області завершилася збиральна компанія ранніх зернових культур. Станом на сьоме серпня хлібороби області скосили та обмолотили ранні зернові й зернобобові культури на площі 936,3 тисячі гектарів. Валовий збір склав 2590 тисяч тонн при урожайності 27,7 центнера на круг. Таким чином, аграрії області намолотили два з половиною мільйони тонн зерна! Як зазначив в.о. директора Департаменту агропромрозвитку ЗОДА Андрій Поляков, нашій області на рік потрібно 250 тисяч тонн продовольчого зерна. Отже, область уже забезпечила себе хлібом.
Озиму пшеницю зібрали механізатори на площі 664,8 тисячі гектарів, валовий збір склав 1967,3 тисячі тонн при урожайності 29,6 центнера з гектара. Озимий ячмінь по області скосили та обмолотили на площі 76,6 тисячі гектарів, валовий збір склав 246,3 тисячі тонн при урожайності 32,2 центнера з гектара. Ярий ячмінь дав 20,8 центнера на круг. Його зібрали на 120,1 тисячі гектарів. Горох обмолотили на площі 68,9 тисячі гектарів, валовий збір склав 112,1 тисячі тонн при урожайності 16,3 центнера з гектара.
Урожайність жита дорівнює 20,4 центнера на круг, вівса – 21,8, ярої пшениці – 25,4 центнера з гектара.
Найвища врожайність ранніх зернових культур у Запорізькому районі – 37,3 центнера з гектара, у Розівському – 35,2, у Пологівському – 34,1, Гуляйпільському – 33,8, у Великобілозерському – 31,7.
Зібрали механізатори ріпак (101,2 тисячі гектарів). Урожайність цієї культури – 18,1 центнера на круг. Отримали 183,5 тисячі тонн зерна.
На черзі – підготовка ґрунту й насіння для сівби озимих, заготівля силосу, сінажу й інших кормів, збирання пізніх зернових і соняшнику.