Запоріжці сплатили 5 мільярдів гривень податків до місцевих скарбниць

Податкові надходження до місцевих бюджетів Запорізької області з початку року склали 5 мільярдів 240 мільйонів гривень (не враховуючи показники великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як зазначив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року запорізькі платники збільшили відрахування до скарбниць громад на 146 мільйонів.
Найбільшу частину загальної суми забезпечив податок на доходи фізичних осіб – 3 мільярди 447 мільйонів, це на 179 мільйонів перевищує минулорічний рівень.
Запорізькі підприємці на спрощеній системі оподаткування сплатили майже 788 мільйонів гривень єдиного податку, забезпечивши зростання до відповідного періоду минулого року на 59 мільйонів. Зокрема, від фізичних осіб-підприємців надійшло 563 мільйони, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 106 мільйонів, від сільськогосподарських виробників – 118 мільйонів.
Запорізькі землекористувачі перерахували 569 мільйонів гривень земельного податку і орендної плати, у тому числі, юридичні особи – 448 мільйонів, фізичні особи – близько 121 мільйона.
Від реалізації підакцизних товарів місцеві скарбниці отримали майже 97 мільйонів гривень, порівняно з минулим роком компанії і підприємці сплатили на 6,5 мільйона більше.
Власники нерухомого майна поповнили бюджети громад на 92 мільйони, зростання надходжень податку на нерухомість у порівнянні з минулорічними склало 10,7 мільйона.
Крім того, підприємства області спрямували 80,7 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 57,8 мільйона гривень екологічного податку.