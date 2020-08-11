Особистий прийом громадян в центрах зайнятості регіону відновлено

Особистий прийом громадян в центрах зайнятості регіону відновлено

Служба зайнятості повернулася до звичного режиму роботи – з 07 липня поточного року центри зайнятості відновили особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо в центрах зайнятості.

Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості.

Нагадуємо, що громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів. Яких саме? Ось перелік:

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України

облікова картка платника податків

трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості)

диплом або інший документ про освіту

військовий квиток (у разі потреби)

Більш детально ТУТ https://is.gd/WfOF8H

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

Суспільство