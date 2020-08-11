Особистий прийом громадян в центрах зайнятості регіону відновлено

Служба зайнятості повернулася до звичного режиму роботи – з 07 липня поточного року центри зайнятості відновили особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо в центрах зайнятості.
Протягом останніх карантинних місяців для реєстрації в службі зайнятості достатньо було заповнити лише дві заяви та надіслати їх на електронну пошту центру зайнятості.
Нагадуємо, що громадяни, які реєструвалися онлайн, повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів. Яких саме? Ось перелік:
- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України
облікова картка платника податків
трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період зайнятості)
диплом або інший документ про освіту
військовий квиток (у разі потреби)
Більш детально ТУТ https://is.gd/WfOF8H
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47