В Запорізькій області середня тривалість безробіття зменшилась на 10 відсотків

Не зважаючи на складну ситуацію на ринку праці через карантин та зменшення економічної активності у країні, знайти роботу можливо. За сім місяців поточного року роботодавцями надано до бази служби зайнятості 22,6 тис. вакансій, що на 9,8 тис менше, ніж за цей же період тогоріч. В той же час, через карантин кількість безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, значно збільшилась і склала майже 47 тисяч ( на 6,1 тисячі більше, ніж у минулому році). Всі ці фактори призвели до того, що підвищилась конкуренція за робочі місця. В середньому, наразі, на одне вільне робоче місце претендує 12 безробітних осіб.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року 13,2 тис. безробітних знайшли роботу. З початку року 353 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово,1,4 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Якою б складною не була ситуація на ринку праці через карантин, робота є! Головне бути активним на ринку праці, впевненим і готовим швидко реагувати на зміни. Кар’єрні радники допомагають безробітним скласти найбільш дієвий план пошуку роботи, контролюють та коригують кожен крок, при необхідності направляють наших клієнтів на інформаційні або консультаційні заходи. Злагодженість в діях між кар’єрним радником та безробітним дає свої позитивні результати. Ми спостерігаємо, що шукачі роботи стали більш активними, саме тому середня тривалість безробіття в Запорізькій області зменшилась порівняно з минулим роком майже на 10 відсотків».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47