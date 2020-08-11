Запорізькі підприємства сплатили до місцевих скарбниць майже 69 мільйонів гривень податку на прибуток

Протягом січня-липня до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 68 мільйонів 779 тисяч гривень податку на прибуток (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у липні скарбниці отримали майже два мільйони гривень податку.
За сім місяців підприємства, організації та установи спрямували до міського бюджету Запоріжжя 50,3 мільйона гривень, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 6,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,3 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 2,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,2 мільйона, Запорізького району – понад мільйон, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 968 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 868 тисяч гривень.
На сьогодні на обліку податкової служби області знаходиться 955 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, ставка податку на прибуток становить 18 відсотків. Відповідно до Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку надходить до місцевих бюджетів. При цьому, податок на прибуток фінансових установ комунальної форми власності стовідсотково зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад.