Більше 7000 запоріжців започаткували власний бізнес у 2020 році

З початку року в Запорізькому регіоні свій бізнес зареєстрували 7541 платник податків. Зокрема, власну справу розпочали 1017 юридичних осіб та 6524 ФОПи.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за сім місяців 2020 року до лав запорізької бізнес-спільноти долучилося на 500 підприємців більше ніж торік. Лише протягом липня на облік податкової служби взято 209 юридичних осіб та 927 фізичних осіб-підприємців.
Усього станом на 1 серпня в податкових органах зареєстровано 123318 платників. Так, в регіоні працюють 71103 підприємці та 52215 організацій та установ.
Слід зазначити, що закон №786-ІХ від 14.07.2020 р. вносить зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощує роботу фізичних осіб-підприємців. Зокрема, вже з 8 листопада 2020 року скасовується договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків, у кабінеті відображатимуться податкові повідомлення-рішення, а також запроваджена можливість зміни уповноважених осіб, які мають право користуватися електронним кабінетом.
А з 1 січня 2021 року скасовується обов’язкове ведення книги обліку доходів для ФОП на спрощеній системі оподаткування. При цьому, підприємці зможуть вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць.