Запорізький обласний онлайн-форум: гендерний вимір місцевих виборів 2020

11 серпня відбувся Запорізький обласний онлайн-форум, на якому обговорювалися результати Українського Жіночого Конгресу в липні 2020, зокрема, питання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на місцевих виборах 2020. У форумі взяли участь 35 осіб – голови та заступники керівників громад, представниці міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», жінки-депутатки, представниці громадських організацій, а також активістки із Запорізької та Луганської областей.
Гендерна квота 40% є, чи готові жінки балотуватися?
На форумі були обговорені результати аналітичного дослідження участі жінок в місцевих виборах за 15 років за період з 2005 по 2020 рік, проведеного фондом «Єдність» за майбутнє» та можливості й виклики для жінок, які постають на цих місцевих виборах:
- Офіційно затверджена 40% гендерна квота у виборчому списку. Партія не буде зареєстрована, якщо квота не буде дотримана.
- Представництво жінок-депутаток у районних радах постійно збільшувалося з 20%з 2005 року з по 2015 рік і зараз складає 28% у районних радах. В зв’язку з децентралізацією і укрупненням районів в 4 рази зменшено кількість районів з 20 до 5 і відповідно збільшуються межі виборчого округу.
- На виборах до об’єднаних громад з 2015 до 2020 р. в Запорізькій області вже п’ятий рік спостерігається тенденція: з укрупненням громади зменшується кількість жінок у владі, кількість жінок-депутаток в радах після об’єднання в громаду зменшилася з 60% до 44%, кількість жінок серед голів зменшилася майже вдвічі – з 39% до 21%.
- Враховуючи цю тенденцію реформи децентралізації: чим більше ресурсів, тим менше жінок у владі, укрупнення районів створює значні виклики для паритетного представництва жінок. Депутатки районних рад – Токмацької та Гуляйпільської, які тепер будуть об’єднані в Пологівський район, висловили занепокоєння з того приводу, що збільшення округів зменшує для них можливості балотуватися до районного рівня через те, що значно збільшені межі округа і тепер потрібно значно більше ресурсів для того, щоб провести ефективну виборчу кампанію. Жінки-депутатки, які є вчительками, фахівчинями з соціальної роботи, лікарками, не матимуть змогу конкурувати на рівних з бізнесменами та заможними фермерами.
- На даний момент в Запорізькій обласній раді 17% жінок серед депутатів. Це менший показник, ніж навіть на найвищому рівні – у Верховній Раді зараз 21% жінок. Важко жінкам-депутаткам ефективно працювати в такому середовищі та реалізовувати ініціативи. Голоси жінок часто не чують чоловіки-депутати, які вважають, що дороги, економіки, інфраструктура та бізнес є важливішими питаннями, ніж захист вразливих груп населення, соціальні питання, тому потреби жінок часто не враховуються. Якби жінок було хоча б 30%, було б простіше працювати для позитивних змін на обласному рівні, відзначили на форумі.
- Як показує дослідження протягом 20 років, який проводить ЗБФ, що відсутня системна регіональна гендерна політика щодо просування участі жінок у політиці. Тому представництво жінок у міських і районних радах має хаотичний і несистемний характер: у 4 міських радах збільшилося, у 9 міських радах зменшилося, збільшилося представництво жінок в районних радах в середньому на 3%, але зменшилося наполовину в трьох районних радах. Відсутність цієї системної політики особливо помітна на прикладі Запорізької міської ради – 21% (2005 рік), збільшення на 5% – 26% (2010 рік) і значне зменшення на 10% – 16% (2015 рік).
- Необхідність балотуватися лише від партій у громадах з 10 000 виборців значно обмежує можливості для жінок у самовисуванні та можливості бути обраними.
Під час інтерактивного обговорення голови рад – як жінки, так і чоловіки відзначили важливість впровадження рівних прав і можливостей та акцентували увагу, що у співпраці з міжфракційними депутатськими групами «Рівні можливості» впровадили багато суспільно важливих ініціатив.
Як коронавірус вплинув на життя людей і як зменшити цей негативний вплив?
Досвід міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у запобіганні та протидії коронавірусу та цікаве дослідження ООН Жінки щодо впливу пандемії на жінок викликали значне зацікавлення та жваве обговорення:
- 31,3% респонденток відзначили, що збільшилася участь їхнього партнера у хатніх справах та догляді за членами сім’ї
- У випадку продовження карантину та/або відсутності/зменшення доходів 82% жінок і 77% жінок будуть економити на їжі
- На початок пандемії лише 14% жінок у медичній сфері були повністю забезпечені необхідними засобами захисту.
- Жінки-депутатки відзначили, що ситуація з коронавірусом посилила їх завантаження на роботі, домашніми справами, водночас, вони активізувалися у підтримці громад для запобігання та протидії коронавірусу.
- Саме тому важливими є ініціативи міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» щодо підтримки медичних закладів, вразливих груп жінок, зокрема, шляхом організації доставки та закупівлі ліків і продуктів (Долинська ОТГ), організація пошиву та роздачі безкоштовних масок (Воскресенська ОТГ), виділення понад 100 000 грн для підтримки власної лікарні та лікарень у м. Василівка та м. Дніпрорудне, а також соціального таксі (Балківська сільська рада) та інші ініціативи.
Водночас було відзначено позитивний вплив карантину:
- Під час карантину почали більше займатися саморозвитком, довше спати і більше їсти.
- Жінки частіше слідкують за новинами та готують їжу.
- Кожен п’ятий українець приділяє більше часу для хобі, читає книги, займається спортом.
Всі учасниці та учасники одноголосно підтримали Резолюцію Українського Жіночого Конгресу, яка наголошує на тому, що:
- важливості дотримання гендерної квоти на місцевих виборах всіма учасниками виборчого процесу,
- створення рівних умов і можливостей для жінок на виборах,
- протидії сексизму, в тому числі, в медіа,
- дотримання всіх заходів безпеки
- врахування потреб жінок і чоловіків в державній політиці та програмах, особливо, потреб, викликаних пандемією коронавірусу.
щодо важливості дотримання гендерної квоти на місцевих виборах всіма учасниками виборчого процесу, створення рівних умов і можливостей для жінок на виборах та врахування потреб жінок і чоловіків в державній політиці та програмах, особливо, потреб, викликаних пандемією коронавірусу.
Оксана Дроздовська