На запорізьких курортах лише 11 зі 168 перевірених підприємців працювали без порушень

На азовському узбережжі Запорізької області курортний сезон у самому розпалі. На жаль, значний сегмент підприємців, бажаючи заробити на відпочиваючих якомога більше, порушують норми податкового законодавства та створюють нечесну конкуренцію для тих суб’єктів господарювання, які працюють «по-білому».
У рамках операції «Курорт-2020» запорізькі податківці проводять перевірки суб’єктів господарювання, які розташовані у місцях масового відпочинку громадян.
Проміжні результати контрольно-перевірочної роботи досить промовисті – фахівці Головного управління ДПС у Запорізькій області провели 168 фактичних перевірок, і з них лише 11 перевірених торговельних точок дотримувалися всіх необхідних вимог законодавства.
За підсумками перевірок порушникам донараховано понад мільйон гривень штрафних санкцій.
Як з’ясували податківці, представники бізнесу найчастіше «грішать» недотриманням порядку обліку товарів за місцем реалізації, також не проводять розрахункові операції через РРО, продають тютюнові вироби з перевищенням максимальної роздрібної ціни, алкогольні напої навпаки – продають за цінами нижчими встановлених мінімальних роздрібних, крім того, реалізують підакцизні товари без наявності ліцензій.
Податкова служба у Запорізькій області вкотре наголошує на необхідності дотримання податкового законодавства всім підприємцям та підприємствам на березі Азовського моря у період курортного сезону. Адже легальна робота дає змогу представникам бізнесу вести успішну, законну та прибуткову господарську діяльність, і разом з тим забезпечує повне та своєчасне наповнення бюджетів громад та держави.