Шахраї-псевдоподатківці бентежать запорізький бізнес

Підприємці Запорізької області знову опинилися під прицілом аферистів, які називають себе керівниками податкових інспекцій та вимагають кошти за “вирішення питань”. Цього разу такі випадки зафіксовано на території Вільнянського району, де ошуканці намагались виманити у громадян кілька тисяч гривень в обмін на спокійне ведення бізнесу.
Наполегливо радимо громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.
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