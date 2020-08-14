Чому варто прокотитися на квадроциклі?

Чому варто прокотитися на квадроциклі?

Повільний поворот ключа запалювання … кожна клітина відчуває вібрацію серця нового залізного друга. Уже можна піддати газку … Не поспішаючи рушивши, ти поїдеш все швидше і швидше. Ще пара секунд, і вже здається, що не квадроцикл їде по землі, а земля обертається під колесами.

 

8 трас працюють цілий рік

 

Щасливчики будуть підкорювати величезну територію клубу екстремальних пригод «Гасай». Тут є повна різноманітність ландшафтів, від полів і лісів до болотистих ділянок. Траси працюють цілий рік.

 

Повний комплект  спорядження і досвідчений інструктор

 

Захисний костюм, шолом, чоботи і рукавички будуть надані на місці. Перед заїздом інструктор оцінить рівень навичок Щасливчиків і визначить відповідний для них маршрут:

поле

ліс

болото

Під час поїздки і новачків, і досвідчених драйверів буде супроводжувати інструктор.

 

Ці враження можуть здобути навіть діти від 16 років в супроводі інструктора або батьків.

 

Справжні японські квадроцикли

 

На відміну від багатьох квадроклубів, техніка в «Гасай» не китайська, а японська. Для катання використовуються потужні і перевірені квадроцикли Kawasaki KVF 360 4×4. Ознайомитися з усіма варіантами катання на квадроциклах можна в розділі loop – https://loop.com.ua/drive/drajv-na-kvadriciklah/.

 

360 кубічних сантиметрів з автоматичною коробкою зроблять це враження дійсно незабутнім.

 

Сафарі для чотирьох – це відмінний подарунок для тих, хто не любить прогинатися під світ, поступатися обставинам і повертати назад перед перешкодами

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