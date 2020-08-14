Чому варто прокотитися на квадроциклі?

Повільний поворот ключа запалювання … кожна клітина відчуває вібрацію серця нового залізного друга. Уже можна піддати газку … Не поспішаючи рушивши, ти поїдеш все швидше і швидше. Ще пара секунд, і вже здається, що не квадроцикл їде по землі, а земля обертається під колесами.
8 трас працюють цілий рік
Щасливчики будуть підкорювати величезну територію клубу екстремальних пригод «Гасай». Тут є повна різноманітність ландшафтів, від полів і лісів до болотистих ділянок. Траси працюють цілий рік.
Повний комплект спорядження і досвідчений інструктор
Захисний костюм, шолом, чоботи і рукавички будуть надані на місці. Перед заїздом інструктор оцінить рівень навичок Щасливчиків і визначить відповідний для них маршрут:
поле
ліс
болото
Під час поїздки і новачків, і досвідчених драйверів буде супроводжувати інструктор.
Ці враження можуть здобути навіть діти від 16 років в супроводі інструктора або батьків.
Справжні японські квадроцикли
На відміну від багатьох квадроклубів, техніка в «Гасай» не китайська, а японська. Для катання використовуються потужні і перевірені квадроцикли Kawasaki KVF 360 4×4. Ознайомитися з усіма варіантами катання на квадроциклах можна в розділі loop – https://loop.com.ua/drive/drajv-na-kvadriciklah/.
360 кубічних сантиметрів з автоматичною коробкою зроблять це враження дійсно незабутнім.
Сафарі для чотирьох – це відмінний подарунок для тих, хто не любить прогинатися під світ, поступатися обставинам і повертати назад перед перешкодами