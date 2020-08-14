Ринок праці Запорізької області станом на 14 серпня 2020 року

Станом на 14 серпня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,8 тис. осіб, з них 18,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 14 серпня 2020 року – 1907 одиниць (у м. Запоріжжі – 1085 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).
З початку серпня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 147 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 71 безробітну особу, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.