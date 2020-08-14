Ринок праці Запорізької області станом на 14 серпня 2020 року

Ринок праці Запорізької області станом на 14 серпня 2020 року

Станом на 14 серпня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,8 тис. осіб, з них 18,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 14 серпня 2020 року – 1907 одиниць  (у м. Запоріжжі  – 1085 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).

З початку серпня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 147 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 71 безробітну особу, яка перебувала на обліку.

 

Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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