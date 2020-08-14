Запорізькі власники дорогих автівок сплатили 4 мільйони гривень транспортного податку

Протягом січня-липня до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 4 мільйони 84 тисячі гривень транспортного податку. За повідомленням начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, близько 2,8 мільйона сплатили компанії та організації, у власності яких є дороговартісні авто; громадяни спрямували до скарбниць 1,3 мільйона гривень. Лише у липні було сплачено майже 900 тисяч гривень транспортного податку.
З початку року від оподаткування транспортних засобів до міського бюджету Запоріжжя надійшло майже 2 мільйони гривень. Місцеві скарбниці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів отримали 456 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 363 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 309 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 238 тисяч тощо.
Слід нагадати, що ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік. Він сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
З переліком автівок, за які необхідно сплачувати податок, можна ознайомитись на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку:
https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html?fbclid=IwAR3w7UptrKTWUPLzX2XGQT9FrLlxUiBUEh57-xN9AwSrwTCg2voIg2dev3M ,
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.